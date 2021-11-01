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Политика

Россия надеется на возобновление логистического проекта с двумя Кореями

Write: 2021-11-02 11:12:34Update: 2021-11-02 13:48:45

Россия надеется на возобновление логистического проекта с двумя Кореями

Photo : YONHAP News

Россия заинтересована в сотрудничестве с двумя Кореями, чтобы перезапустить совместный проект создания железнодорожной и портовой сети, связывающей северокорейский Рачжин с российской приграничной станцией Хасан. Об этом заявил 1 ноября в интервью агентству Ёнхап российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Проект был предложен почти десять лет назад для транспортировки минеральных ресурсов из России в РК через порт Рачжин, но его судьба остаётся неопределённой из-за затяжного отсутствия диалога с Пхеньяном после его ядерных испытаний в 2016 году и закрытия границ из-за пандемии. Между тем, трёхстороннее сотрудничество может принести пользу всем его участникам. «В логистике всё предельно просто. Если есть более короткий маршрут, есть смысл его использовать»,- сказал Чекунков. Он напомнил также, что Россия заинтересована в расширении сотрудничества с южнокорейскими компаниями в развитии Северного морского пути в рамках создания «ещё одного коридора» для мировой торговли.
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