Ан Чхоль Су обещает открыть новую эпоху, если станет единым кандидатом от оппозиции

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Глава оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су обещает открыть новую эпоху в истории страны, если станет единым кандидатом в президенты от оппозиции. В радиоинтервью CBS 2 ноября он высказал мнение, что смена власти и открытие новой эпохи в истории страны станут возможны, если кандидат в президенты от основной оппозиционной партии Сила народа согласится на выдвижение единого кандидата. Имеется в виду, что таким кандидатом станет именно он. Отвечая на вопрос о причине участия в выборах, Ан Чхоль Су заявил о своём намерении улучшить РК. Накануне 59-летний бывший врач и предприниматель в сфере программного обеспечения официально сообщил о своём намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся 9 марта будущего года. Это уже третьи выборы главы государства, в которых он будет участвовать. В ноябре 2012 года Ан Чхоль Су выбыл из предвыборной гонки менее чем за месяц до дня голосования, поддержав Мун Чжэ Ина, тогдашнего кандидата от оппозиции. Он снова баллотировался на выборах 2017 года и занял третье место, набрав 21,41% голосов.