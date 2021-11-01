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Папа Франциск вряд ли посетит Северную Корею предстоящей зимой. Более того, трудно предсказать, когда это произойдёт. Об этом заявила 2 ноября на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми. Она отметила, что в настоящее время предпринимаются усилия для организации визита, но «Папа родом из Аргентины, это тёплая страна, поэтому ему трудно путешествовать зимой». Пак Кён Ми особо отметила, что визит в Северную Корею Папы, «который постоянно молится о мире на Корейском полуострове, - это само по себе благородное действие». «Оно должно рассматриваться отдельно, а не в связи с объявлением об окончании войны или Олимпийскими играми в Пекине»,- добавила представитель администрации президента. Она имела в виду высказывания о том, что правительство надеется использовать визит Папы, чтобы привлечь Север за стол переговоров и подготовить почву для межкорейского саммита в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. В ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи в Ватикане президент РК Мун Чжэ Ин пригласил Папу Франциска посетить Северную Корею, чтобы способствовать установлению мира на Корейском полуострове. Папа ответил, что сделает это, если получит приглашение с Севера.