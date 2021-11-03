Валютные резервы РК достигли нового рекорда

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По данным Банка Кореи, валютные резервы РК по состоянию на конец октября составили 469 млрд 210 млн долларов, что является новой рекордной отметкой. Это на 5 млрд 240 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. В Банке Кореи отметили рост суммы активов в других иностранных валютах в пересчёте на доллары, доходов от управления валютными активами и других статей. Доля государственных и корпоративных облигаций в структуре валютных резервов сократилась на 940 млн долларов, составив 418 млрд 420 млн долларов. Специальные права заимствования Международного валютного фонда (МВФ) выросли на 140 млн долларов до 15 млрд 520 млн долларов. Между тем, банковские депозиты также выросли на 5 млрд 950 млн долларов, составив 25 млрд 790 млн долларов. Резервная позиция МВФ увеличилась на 80 млн долларов, составив 4 млрд 680 млн долларов. На золото пришлось 4 млрд 790 млн долларов, что равно показателям прошлого месяца. В конце сентября РК заняла девятое место в мире по сумме валютных резервов.