Задолженности частных предпринимателей РК растут

Photo : YONHAP News

Задолженности частных предпринимателей в период пандемии коронавируса значительно выросли. В связи с ужесточением ограничений на выдачу кредитов в банках, многие предприниматели вынуждены обращаться в финансовые учреждения, предоставляющие кредиты с более высокой процентной ставкой. Об этом говорится в докладе Корейского института развития (KDI) от 2 ноября. Сообщается, что общий долг частных предпринимателей на конец августа составил 988,5 трлн вон или 837,3 долларов. Такая сумма была определена по результатам анализа данных о 4 млн 400 тыс. частных предпринимателей с задолженностями по кредитам. Объём их задолженностей вырос на 21,3% по сравнению с декабрём 2019 года. Наибольшая доля кредитов приходится на сферу общественного питания. При помощи займов предприниматели покрывают расходы, связанные с поддержанием бизнеса и проживанием. В докладе отмечается рост доли займов в небанковском секторе. По мнению исследователей, ситуация настолько сложная, что предприниматели готовы брать высокопроцентные займы. Ситуацию осложняет сокращение объёмов выдачи кредитов в банках. Кроме того, существует вероятность неплатёжеспособности по кредитам среди предпринимателей, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса.