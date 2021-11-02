Президент РК почтил память жертв катастрофы на реке Дунай в 2019 году

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2 ноября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в Венгрию. В тот же день он почтил память южнокорейских и венгерских граждан, погибших в результате крушения туристического катера на реке Дунай в Будапеште. Возложив цветы к мемориалу и почтив память погибших минутой молчания, он поблагодарил венгерское правительство за то, что оно установило памятник рядом с местом аварии. 29 мая 2019 года экскурсионный катер, на борту которого находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа из Венгрии, столкнулся с круизным лайнером. 25 южнокорейцев и двое венгров погибли. Один из южнокорейцев до сих пор числится пропавшим без вести. На 3 ноября запланированы переговоры южнокорейского лидера с президентом Венгрии Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. 4 ноября Мун Чжэ Ин встретится с премьер-министрами Венгрии, Чехии, Польши и Словакии в рамках второго саммита между РК и Вышеградской группой, которая является вторым по величине рынком в Европе. Венгрия является последним этапом европейского турне южнокорейского лидера, в ходе которого он встретился c Папой Римским Франциском, принял участие в саммите «Большой двадцатки» в Риме и климатическом саммите ООН в Глазго.