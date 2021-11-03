Правительство РК не сможет выплатить населению дополнительные субсидии

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Правительство не может позволить себе организовать ещё один раунд универсальных выплат на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, предложенный кандидатом в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном. Об этом заявил 3 ноября в интервью CBS премьер-министр РК Ким Бу Гём. Он подчеркнул, что неотложной задачей на данный момент является компенсация самозанятым и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии, а для универсальных выплат у правительства «нет достаточных возможностей». Ранее вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги выступил против идеи раздавать денежные пособия всем жителям страны вместо того, чтобы раздавать их тем, кто больше всего пострадал. Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мён призвал выделить дополнительно от 300 до 500 тыс. вон (250-425 долларов) на человека, поскольку в этом году ожидаются дополнительные налоговые поступления, а сумма ранее оказанной помощи слишком мала, учитывая ВВП страны. Комментируя рост числа новых случаев COVID-19 после введения схемы «жить с COVID-19», премьер-министр отметил, что ситуация по-прежнему поддаётся контролю. Если коэффициент использования больничных коек достигнет 60%, будет выпущено предупреждение, а если показатель превысит 75%, то придётся вернуться к прежнему режиму.