Мун Чжэ Ин: РК - устойчивая и стабильная страна для инвестиций

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РК - устойчивая и стабильная страна для инвестиций. Об этом говорится в видеообращении президента страны Мун Чжэ Ина к участникам форума Invest Korea 2021, который проходит в Сеуле с 3 по 5 ноября. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в мероприятии принимают участие около 3 тысяч представителей правительств ряда стран мира, отечественных и зарубежных компаний. «РК расширит налоговую, географическую и денежную поддержку инвесторов, смягчит необоснованно жёсткие правила и создаст новые возможности, содействуя исследованиям и разработкам, а также инвестициям в объекты в таких отраслях как полупроводники, автомобили следующего поколения и биотехнологии»,- сказал южнокорейский лидер. За первые девять месяцев текущего года РК получила обязательства по прямым иностранным инвестициям на сумму 18 млрд 200 млн долларов, что на 41% процент больше, чем за тот же период прошлого года. РК проводит инвестиционные форумы с 2006 года.