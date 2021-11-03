Правительство РК решает проблему нехватки реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей

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2 ноября правительство РК провело межведомственное совещание, участники которого обсудили проблему нехватки реагента на основе промышленной мочевины для очистки выхлопных газов дизельных двигателей для грузовиков. Реагент разделяет окись азота, выделяемую дизельными двигателями, на азот и воду. Дефицит вызван сокращением поставок из Китая. Принято решение обратиться к Пекину с просьбой о возобновлении поставок, а также наладить производство реагента внутри страны. РК прекратила производство реагента 10 лет назад из-за того, что импортный оказался дешевле, и его возобновление потребует определённого времени. В РК зарегистрировано 2 млн 150 тыс. единиц дизельного автотранспорта, который не может эксплуатироваться без реагент для очистки выхлопных газов. В случае прекращения их эксплуатации в стране нарушится система логистики, поскольку на долю Китая приходится 97% поставок реагента в страну. Задержки поставок вызваны введёнными в последнее время Пекином экспортными инспекциями. Одновременно с переговорами с Китаем, южнокорейская сторона предпринимает усилия для диверсификации каналов импорта, рассматривая в качестве потенциального экспортёра, в частности, Россию. Стоимость промышленной мочевины неуклонно растёт. В последнее время она увеличилась с 10 долларов до 100 долларов за 10 литров.