Samsung и SK hynix поделятся с США информацией о полупроводниках

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Два ведущих южнокорейских производителя полупроводников - Samsung Electronics и SK hynix - представят деловую информацию правительству США к 8 ноября. Об этом сообщили 3 ноября отраслевые источники. В конце сентября министерство торговли США обратилось к крупным компаниям по производству полупроводников и автомобилей с просьбой добровольно поделиться деловой информацией для преодоления глобального кризиса поставок. Представители Samsung Electronics и SK hynix сообщили, что они готовят информацию для американской стороны, находясь в контакте с южнокорейским правительством. Первоначально запрос Вашингтона вызвал опасения по поводу возможной утечки коммерческой информации. В ноябре министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сон Ук посетит США, чтобы обсудить вопросы, касающиеся обмена информацией, с министром торговли Джиной Раймондо. Недавно Сеул и Вашингтон решили создать специальный канал диалога для регулярного обсуждения вопросов, касающихся полупроводников.