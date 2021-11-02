РК и Венгрия выведут двусторонние отношения на новый уровень

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РК и Венгрия выведут отношения на уровень стратегического партнёрства, поскольку двусторонняя торговля растёт устойчивыми темпами, несмотря на пандемию COVID-19. Данная договорённость достигнута в ходе переговоров президентов двух стран Мун Чжэ Ина и Яноша Адера. Выступая на совместной пресс-конференции по окончании саммита, южнокорейский лидер отметил, что в прошлом году объём двусторонней торговли достиг нового максимума. Он составил 3 млрд 600 млн долларов. Венгрия - один из ключевых партнёров РК в Европе, плацдарм для продвижения южнокорейского бизнеса на европейские рынки. В настоящее время около 90 южнокорейских компаний, включая Samsung Electronics и Hankook Tire, инвестируют в Венгрию. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, стороны договорились о расширении сотрудничества в областях экономики, науки, технологий и культуры. Они согласились с необходимостью приложить совместные усилия для преодоления глобальных кризисов, таких как пандемия коронавируса и изменение климата. Янош Адер отметил, что Венгрия будет продолжать поддерживать усилия Сеула по укреплению мира на Корейском полуострове. Позднее в тот же день Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и принял участие в форуме с лидерами бизнеса из Венгрии, Польши, Чехии и Словакии, которые составляют Вышеградскую группу. В рамках форума Корейская аэрокосмическая корпорация и государственная оборонная компания Словакии LOTN подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает обучение словацких лётчиков пилотированию южнокорейских истребителей FA-50. Мун Чжэ Ин стал первым президентом РК, посетившим Венгрию за последние 20 лет.