Случайный вооружённый конфликт с Северной Кореей маловероятен

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Случайный вооружённый конфликт с Северной Кореей в ближайшее время маловероятен, поскольку Пхеньян достаточно жёстко контролирует свои вооружённые силы. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли, выступая 3 ноября на форуме в Вашингтоне, который был организован Институтом Аспена. Он также напомнил, что 70% северокорейских вооружённых сил могут быть в короткие сроки развёрнуты в нескольких милях от демилитаризованной зоны, фактически «в пределах миль от Сеула». «Поэтому мы всегда поддерживаем очень высокую степень готовности в отношении Корейского полуострова»,- подчеркнул генерал Милли. Он добавил, что истинные намерения Севера трудно понять «в основном потому, что это очень закрытое тоталитарное общество». Однако РК и США готовы противостоять любой агрессии со стороны Севера в любое время. Заявление американского военачальника последовало после серии проведённых Севером ракетных испытаний, которые, по мнению экспертов, являются свидетельством продолжающихся усилий Севера по наращиванию своего ядерного и ракетного потенциала.