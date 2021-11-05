При МИД РК образована рабочая группа по экономической безопасности

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При министерстве иностранных дел РК образована рабочая группа для поддержки устойчивых цепочек поставок ключевых товаров и решения экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщил 4 ноября представитель внешнеполитического ведомства. Он напомнил, что глобальная цепочка поставок испытывает трудности из-за нехватки полупроводников и высоких транспортных расходов, что создаёт проблемы для электроники, автомобилестроения и потребительского сектора. Экономическая безопасность – это защита национальных экономических интересов за рубежом,- отметил представитель министерства. По его словам, необходимость в создании рабочей группы возникла после того, как администрация Джо Байдена призвала мировых производителей полупроводников до 8 ноября поделиться информацией о запасах и другими подробностями бизнеса. Призыв Вашингтона вызвал опасения по поводу возможной утечки информации, которую производители считают коммерческой тайной.