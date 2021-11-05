В РК внимательно следят за политикой ФРС США

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В случае затяжной глобальной инфляции возрастёт неопределённость в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и финансовых органов других крупных стран, что может привести к дестабилизации финансовых рынков. Об этом 4 ноября заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон в ходе заседания правительства по вопросам макроэкономики и финансов. Он пообещал, что правительство РК будет внимательно следить за сокращением скупок активов Федеральной резервной системой США и действиями органов денежно-кредитного регулирования в ключевых странах, чтобы в случае необходимости предпринять меры по стабилизации рынка. При этом он отметил, что решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не станут причиной дестабилизации международного финансового рынка и окажут ограниченное влияние на внутренний рынок РК. Ранее ФРС заявила о планах начать сокращение программы скупки активов.