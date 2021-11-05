В РК второй день около 2,5 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 ноября в стране зарегистрированы 2.482 новых случая COVID-19. Порядка 2,5 тысяч инфицированных фиксируются два дня подряд, и органы здравоохранения не исключают дальнейшего роста заболеваемости в качестве последствия праздника Хэллоуин, который отмечался в минувшие выходные дни с участием большого количества людей. Кроме того, число заболевших может увеличиться в результате смягчения карантинных мер. В частности, практически полностью отменены ограничения на посещение предприятий общественного питания и учреждений культуры. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 3 ноября на его долю пришлись 80,1% новых случаев инфекции. Более тысячи случаев инфекции фиксируются в стране почти четыре месяца, с 7 июля. Среднее число заболевших за период с 28 октября по 3 ноября составило 2.102, превысив 2 тыс. впервые с 8 октября. Общее число заражённых с начала пандемии – 373.120 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 24 человека. Общее число умерших – 2.916 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 79,7% населения страны, 75,2% населения вакцинированы полностью.