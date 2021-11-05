Останки трёх британских солдат будут похоронены на кладбище ООН

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Останки трёх британских солдат, погибших во время Корейской войны 1950-53 годов, будут похоронены на Мемориальном кладбище ООН в Пусане. Об этом сообщили 4 ноября в управлении по делам патриотов и ветеранов РК. Останки были обнаружены в местах сражений в районе города Пхачжу провинции Кёнгидо в 30 км к северо-западу от Сеула в 2016-2017 годах. Они были идентифицированы как останки граждан Великобритании в ходе совместного исследования с американскими экспертами. Предполагается, что они принадлежат солдатам 29-й британской пехотной бригады, которые погибли в апреле 1951 года. Они будут похоронены как неизвестные солдаты, поскольку их личности пока не установлены. Церемония состоится 11 ноября в День памяти погибших военнослужащих ООН. В Корейской войне принимали участие около 56 тыс. британских военнослужащих.