Соглашение о ВРЭП вступит в силу с 1 января 2022 года

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С 1 января 2022 года в 10 странах, включая Японию и Китай, вступит в силу соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Это стало возможно после завершения его ратификации Австралией и Новой Зеландией 2 ноября. Об этом объявило министерство иностранных дел Японии. Согласно договорённости между странами-участницами, соглашение должно вступить в силу через 60 дней после его ратификации по меньшей мере шестью странами АСЕАН и тремя странами, не входящими в АСЕАН. Это условие было выполнено после ратификации документа Австралией и Новой Зеландией. Ранее его ратифицировали шесть стран АСЕАН: Бруней, Камбоджа, Лаос, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, - а также Китай и Япония. Помимо этих 10 стран, соглашение также подписали РК, Индонезия, Малайзия, Мьянма и Филиппины. Однако эти страны ещё не завершили процесс ратификации. Поэтому соглашение их не коснётся. После завершения ратификации во всех 15 странах ВРЭП станет крупнейшим в мире соглашением о свободной торговле, а также первым, куда одновременно входят РК, Китай и Япония.