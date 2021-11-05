РК и страны Персидского залива возобновят переговоры по FTA

Photo : YONHAP News

РК и группа из шести арабских стран возобновят переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле (FTA) в целях активизации экономических связей. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, соответствующая договорённость была достигнута в ходе состоявшейся 3 ноября в Эр-Рияде встречи представителя РК на торговых переговорах Ё Хан Гу с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Найефом Фалахом Аль-Хаджрафом. В 2007 году РК и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились заключить соглашение о свободной торговле. В 2008-2009 годах они провели три раунда переговоров. Однако в 2010 году переговоры были приостановлены. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива включает Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн. Объём торговли между РК и этими странами составил в прошлом году 46 млрд 600 млн долларов.