Сеул будет работать над созданием условий для визита Папы Римского на Север

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Правительство РК будет работать над созданием благоприятных условий для поездки Папы Франциска в Северную Корею. Об этом заявил 3 ноября в интервью радио KBS министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. Он добавил, что вероятность такой поездки повысится, если в КНДР будет принято соответствующее решение. По его словам, визит Папы может внести вклад в установление мира на Корейском полуострове. Отвечая на вопрос о том, присоединится ли Пхеньян к обсуждению темы официального объявления об окончании Корейской войны, министр сказал, что северокорейскую реакцию предсказать сложно, учитывая последние действия Пхеньяна. В ходе встречи Мун Чжэ Ина с Папой Франциском в 2018 году южнокорейский лидер передал понтифику устное приглашение лидера КНДР Ким Чон Ына, но визит не состоялся из-за возникшего вскоре тупика в ядерных переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.