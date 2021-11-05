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Политика

Сеул будет работать над созданием условий для визита Папы Римского на Север

Write: 2021-11-04 12:49:00Update: 2021-11-04 13:08:42

Сеул будет работать над созданием условий для визита Папы Римского на Север

Photo : KBS News

Правительство РК будет работать над созданием благоприятных условий для поездки Папы Франциска в Северную Корею. Об этом заявил 3 ноября в интервью радио KBS министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. Он добавил, что вероятность такой поездки повысится, если в КНДР будет принято соответствующее решение. По его словам, визит Папы может внести вклад в установление мира на Корейском полуострове. Отвечая на вопрос о том, присоединится ли Пхеньян к обсуждению темы официального объявления об окончании Корейской войны, министр сказал, что северокорейскую реакцию предсказать сложно, учитывая последние действия Пхеньяна. В ходе встречи Мун Чжэ Ина с Папой Франциском в 2018 году южнокорейский лидер передал понтифику устное приглашение лидера КНДР Ким Чон Ына, но визит не состоялся из-за возникшего вскоре тупика в ядерных переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.
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