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Корея: Юг-Север

Сеул отмечает заинтересованность Пхеньяна в объявлении об окончании войны

Write: 2021-11-04 13:06:19Update: 2021-11-04 14:01:52

Сеул отмечает заинтересованность Пхеньяна в объявлении об окончании войны

Photo : YONHAP News

В администрации президента РК считают «достаточно значимым» тот факт, что северокорейский лидер Ким Чон Ын затронул в одном из своих публичных выступлений вопрос официального объявления об окончании Корейской войны. Об этом заявил 3 ноября журналистам в Будапеште представитель администрации президента РК. По его словам, это было первое открытое упоминание данной темы Ким Чон Ыном. Предположительно, речь идёт о замечании, сделанном на пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре этого года. Тогда Ким Чон Ын сказал, что если оставить без изменений факторы, вызывающие недоверие и конфронтацию, то даже объявление об окончании войны не приведёт к прекращению враждебных действий. По словам представителя администрации президента, необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР по данному вопросу.

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