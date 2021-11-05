Сеул отмечает заинтересованность Пхеньяна в объявлении об окончании войны

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В администрации президента РК считают «достаточно значимым» тот факт, что северокорейский лидер Ким Чон Ын затронул в одном из своих публичных выступлений вопрос официального объявления об окончании Корейской войны. Об этом заявил 3 ноября журналистам в Будапеште представитель администрации президента РК. По его словам, это было первое открытое упоминание данной темы Ким Чон Ыном. Предположительно, речь идёт о замечании, сделанном на пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре этого года. Тогда Ким Чон Ын сказал, что если оставить без изменений факторы, вызывающие недоверие и конфронтацию, то даже объявление об окончании войны не приведёт к прекращению враждебных действий. По словам представителя администрации президента, необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР по данному вопросу.