Пентагон оценил цели КНР на Корейском полуострове

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Министерство обороны США сообщило о проведении Китаем военных учений в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям на Корейском полуострове. Об этом говорится в ежегодном отчёте Пентагона «Военные события и события в области безопасности с участием КНР», представленном 3 ноября Конгрессу США. Народно-освободительная армия Китая ставит перед собой такие цели как «сохранение стабильности, реализация денуклеаризации и сохранения условий отсутствия сил США вблизи китайской границы»,- говорится в отчёте. В нём также отмечается, относительно поддержания стабильности на Корейском полуострове внимание китайских военных сосредоточено в первую очередь на недопущении падения режима КНДР и предотвращении военных столкновений. В этой связи Китай поддерживает диалог между США и Северной Кореей. В случае кризиса руководство Китая может отдать приказ о проведении операции по обеспечению безопасности на границе Китая и Северной Кореи для контроля над потоком беженцев, недопущение применения оружия массового уничтожения или военное вмешательство в целях сохранения буферного государства Северной Кореи,- отмечается в отчёте Пентагона.