В РК обсуждают вопрос отсрочки введения налога на криптовалюту

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В политических кругах РК ведутся дебаты о необходимости отсрочить введение налога на операции с виртуальной валютой, которое запланировано на январь 2022 года. Данная мера предполагает взыскание налога в размере 20%, если годовая прибыль с криптовалюты превышает 2,5 млн вон (2.120 долларов). Однако сложность заключается в том, каким образом будет рассчитываться прибыль. Поскольку происходят частые перемещения криптовалюты между биржами, а некоторые покупки совершаются на зарубежных площадках, определить стоимость первоначальной покупки может быть затруднительно. Налоговое управление РК приняло решение в таких случаях принимать покупную стоимость криптовалюты за ноль вон. В результате вся сумма продажи криптовалюты будет считаться прибылью и облагаться налогом, что не может не вызывать недовольства инвесторов. В налоговых отчётах будет необходимо сообщать о приросте виртуальных активов. Наблюдение за их рынком поручено комитету финансового контроля. В связи с этим даже в правящей партии высказываются предложения отложить введение налога на криптовалюту на один год для определения необходимых стандартов. Тем не менее, налоговое управление продолжает действовать согласно плану, уведомляя представителей криптовалютных бирж о предстоящем введении налога. В конце апреля вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги заявил о необходимости придать криптовалютам статус инвестиционного актива, который должен облагаться налогом.