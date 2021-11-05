Две недели до ЕГЭ объявлены особым профилактическим периодом

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Две недели до единого государственного экзамена, который состоится 18 ноября, объявлены особым профилактическим периодом. В период с 4 по 17 ноября заведения, которые часто посещают подростки, такие как интернет-кафе, караоке-бары и учебные кафе, будут подвергаться регулярным проверкам на соблюдение санитарным требований. Особое внимание будет уделено санитарному состоянию школ, в помещениях которых разместятся экзаменационные пункты. Для того, чтобы максимально исключить возможность заражения, начиная с 11 ноября в них не будут проводиться очные занятия. Инфицированные COVID-19 и проходящие карантин будут сдавать единый госэкзамен в специально выделенных местах. Для инфицированных и проходящих лечение выделены 244 койки в больницах. Для находящихся в карантине подготовлены 620 изолированных помещений. Специальные помещения будут выделены в обычных экзаменационных пунктах для тех, у кого имеются симптомы COVID-19. В прошлом году экзамен сдавали 41 инфицированный COVID-19 и 456 проходивших карантин. По результатам экзамена определяется уровень знаний по ряду предметов, а также потенциальные возможности для поступления в вузы в следующем году.