Президент РК и лидеры Вышеградской группы договорились расширить сотрудничество

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4 ноября в Будапеште состоялся второй саммит РК и Вышеградской группы. В нём приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министры Венгрии - Виктор Орбан, Словакии - Эдуард Хегер, Чехии - Андрей Бабиш, Польши - Матеуш Моравецки. Участники саммита договорились расширить сотрудничество в сферах экономики, науки, цифровых технологий, изменения климата и здравоохранения. Они высоко оценили тот факт, что торговля между РК и странами Вышеградской группы достигла в прошлом году рекордного уровня, несмотря на пандемию COVID-19. В целях поиска новых двигателей роста и достижения углеродной нейтральности лидеры РК и Вышеградской группы отметили важность сотрудничества в отраслях промышленности, связанных с водородом. Южнокорейский лидер проинформировал участников саммита о ситуации на Корейском полуострове, и они подтвердили готовность поддержать усилия Сеула по сохранению мира в регионе. В совместном итоговом заявлении президент РК и лидеры Вышеградской группы подчеркнули важность возобновления устойчивого диалога между всеми заинтересованными сторонами, в том числе посредством полного и скорейшего выполнения межкорейских и северокорейско-американских договорённостей. По окончании группового саммита Мун Чжэ Ин провёл двусторонние встречи с премьер-министрами Чехии, Польши и Словакии.