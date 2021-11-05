4 ноября в РК 2.344 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 ноября в стране зарегистрированы 2.344 новых случая COVID-19, что немного меньше чем в предыдущие дни. Тем не менее, число вновь выявленных случаев заражения три дня подряд превышает 2.300 и почти четыре месяца превышает тысячу. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 4 ноября на его долю пришлись 79,6% новых случаев инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 375.464 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 20 человек. Общее число умерших – 2.936 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 79,9% населения страны, 75,4% населения вакцинированы полностью.