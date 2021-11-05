5 ноября ведущая оппозиционная партия назовёт своего кандидата в президенты

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5 ноября ведущая оппозиционная партия Сила народа объявит на общенациональном партийном съезде своего кандидата в президенты страны, который примет участие в выборах 9 марта будущего года. В предварительных выборах принимали участие бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, депутат Национального собрания Хон Чжун Пхё, бывший депутат Национального собрания Ю Сын Мин и бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён. Предварительное голосование проходило в виде телефонного опроса жителей страны и членов партии с 1 по 4 ноября. Победитель будет определён после объединения голосов членов партии и общественности в соотношении 50:50. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем. Он выступит с приветственной речью и объявит свою предвыборную программу.