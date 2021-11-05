КНДР может получить достаточно урана для изготовления 20 ядерных бомб в год

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Северная Корея имеет возможность производить больше урана для ядерного оружия, чем считалось ранее. Об этом пишет 4 ноября газета Wall Street Journal со ссылкой на Центр международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета. Его эксперты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки уранодобывающего предприятия в Пхонсане провинции Хванхэ-Пукто, которые были получены с 2017 по 2020 год. По сообщению газеты, эксперты с помощью искусственного интеллекта отслеживали изменения рельефа местности. Отмечается, что годовая добыча уранового рудника ранее оценивалась в 30 тыс. метрических тонн, но фактическая мощность добычи может достигнуть 360 тыс. метрических тонн в год. Следовательно, Северная Корея имеет возможность перерабатывать урановый концентрат для получения до 340 кг высокообогащённого урана для производства более 20 ядерных бомб в год.