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В мире

Около 40 стран договорились о поэтапном отказе от производства угольной энергии

Write: 2021-11-05 11:37:23Update: 2021-11-05 12:22:08

Около 40 стран договорились о поэтапном отказе от производства угольной энергии

Photo : YONHAP News

Около 40 стран, включая РК, согласовали среднесрочный и долгосрочный план постепенного отказа от производства электроэнергии на угольных электростанциях.  Соответствующая договорённость достигнута 4 ноября на климатическом саммите ООН в Глазго. Она предусматривает немедленную приостановку инвестиций в новую угольную энергетику и перевод производства электроэнергии на экологически чистые источники. Развитые страны согласились полностью приостановить выработку угольной энергии к 2030-м годам, а развивающиеся - к 2040-м годам. Между тем, ряд крупнейших стран мира, зависящих от угольной энергетики, включая Австралию, Китай, Индию и США, не участвовали в подписании соглашения. Около 20 стран, включая США, обязались прекратить финансовую поддержку строительства новых угольных электростанций за рубежом. 
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