Президент РК вернулся на родину по завершении визита в Европу

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5 ноября президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину из зарубежной поездки, в ходе которой посетил три страны Европы. Он принял участие в саммите «Большой двадцатки» в Риме, конференции ООН по изменению климата в Глазго, саммите РК с Вышеградской группой и нанёс государственный визит в Венгрию. В преддверии саммита «Большой двадцатки» южнокорейский лидер встретился с Папой Франциском в Ватикане и попросил его посетить Северную Корею, чтобы помочь в сохранении мира на Корейском полуострове. Выступая на саммите «Большой двадцатки», Мун Чжэ Ин подтвердил, что РК полностью откажется от угольной энергетики к 2050 году и внесёт вклад в достижение углеродной нейтральности на мировом уровне. На конференции ООН по изменению климата он официально заявил о намерении РК сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 40% от уровня 2018 года. В ходе южнокорейско-венгерского саммита в Будапеште достигнута договорённость вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства. Участники саммита РК – Вышеградская группа договорились расширить сотрудничество в таких областях как возобновляемые источники энергии, образование и культура.