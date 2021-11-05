РК смягчит ограничения на въезд иностранных рабочих

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До конца ноября будут смягчены ограничения на въезд иностранных рабочих в РК,- сообщили 5 ноября в министерстве труда. В частности, будет разрешён въезд гражданам 16 стран, которые направляют рабочую силу в рамках системы разрешений на работу. Однако граждане Мьянмы, Филиппин, Пакистана, Узбекистана и Кыргызстана, где сложилась тяжёлая эпидемическая ситуация, смогут получить визы только через две недели после полной вакцинации. У них также должен быть отрицательный результат теста полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведённого не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс в РК. Граждане 11 других стран будут допущены в страну в том случае, если они представят отрицательный результат ПЦР-теста. Кроме того, они обязаны будут сделать прививки по прибытии в РК. Все рабочие-мигранты, независимо от того, сделали они прививки или нет, должны будут пройти 10-дневный карантин по прибытии в страну. До сих пор рабочим из Мьянмы, Филиппин, Пакистана, Узбекистана и Кыргызстана визы не выдавались. Что касается 11 остальных стран, то был разрешён ограниченный въезд с отрицательным результатом ПЦР-теста и при условии обязательного двухнедельного самокарантина. Из-за ограничений на въезд иностранных рабочих многие предприятия малого и среднего бизнеса, а также фермерские хозяйства испытывают нехватку рабочей силы.