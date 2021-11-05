Госдепартамент: США привержены санкциям ООН в отношении КНДР

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США по-прежнему привержены режиму санкций в отношении Северной Кореи и призывают всех членов ООН выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом заявил 4 ноября на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс после того, как Китай и Россия распространили среди членов Совета Безопасности проект резолюции о снятии с Северной Кореи «ряда санкций». «Мы продолжаем стремиться к устойчивой и серьёзной дипломатии с КНДР. Мы призываем Пхеньян воздерживаться от провокаций и участвовать в обсуждениях. Нашей целью, как мы неоднократно заявляли, остаётся полная денуклеаризация Корейского полуострова»,- сказал Нед Прайс. Он добавил, что у США нет враждебных намерений по отношению к КНДР. Вашингтон обеспокоен гуманитарной ситуацией в этой стране, работая с союзниками и партнёрами, «чтобы определить, как мы могли бы удовлетворить гуманитарные потребности северокорейского народа»,- подчеркнул представитель госдепартамента.