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Экономика

Министр РК обсудит в США цепочки поставок полупроводников

Write: 2021-11-05 14:01:22Update: 2021-11-05 14:02:35

Министр РК обсудит в США цепочки поставок полупроводников

Photo : YONHAP News

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук на следующей неделе посетит Вашингтон, где встретится с министром торговли США Джиной Раймондо и министром энергетики Дженнифер Гранхольм. Ожидается, что основными темами переговоров станут цепочки поставок полупроводников. Они пройдут после крайнего срока 8 ноября, к которому США попросили основных производителей полупроводников поделиться информацией для решения проблемы их глобального дефицита. Источники в отрасли сообщили, что два ведущих южнокорейских производителя Samsung Electronics и SK hynix готовят ответы на запрос. Ожидается, что министр передаст американской стороне и обсудит способы активизации двустороннего сотрудничества, чтобы помочь разрешить кризисную ситуацию. Ещё одной темой переговоров будут тарифы на сталь. Соглашение между США и Европейским союзом, вступившее в силу на прошлой неделе, предусматривает отмену 25-процентного тарифа на импорт стали в США из ЕС и 10-процентного тарифа на алюминий. Предполагается, что сделка негативно скажется на экспорте стали и алюминиевой продукции из РК, поскольку США увеличат закупки в ЕС. 
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