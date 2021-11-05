Кандидатом в президенты РК от оппозиционной партии Сила народа избран Юн Сок Ёль

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Бывший генеральный прокурор РК Юн Сок Ёль назван кандидатом в президенты РК от ведущей оппозиционной партии Сила народа. Как было объявлено на состоявшемся 5 ноября в Сеуле общенациональном партийном съезде, он получил 47,85% голосов членов партии и жителей страны, которые приняли участие в предварительном голосовании. На втором месте депутат Национального собрания Хон Чжун Пхё - 41,5% голосов. Далее следуют бывший депутат Национального собрания Ю Сын Мин - 7,47% и бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён – 3,17%. Предварительное голосование проходило в виде телефонного опроса жителей страны и членов партии с 1 по 4 ноября. Победитель определён после объединения голосов членов партии и общественности в соотношении 50:50. Для победы необходимо простое большинство голосов.