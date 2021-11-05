Замглавы МИД РК посетит три африканские страны

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Заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Мун в период с 6 по 14 ноября посетит три африканские страны - Уганду, Руанду и Камерун. Он встретится с министрами иностранных дел и другими должностными лицами соответствующих стран для обсуждения двусторонних и региональных вопросов. Как ожидается, он обратится к африканским странам с просьбой поддержать кандидатуру бывшего министра иностранных дел РК Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда на выборах в марте следующего года. Кроме того, он попросит поддержать заявку РК на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024-25 годов. Выборы назначены на июнь 2023 года. Для получения места непостоянного члена Совбеза ООН необходимы голоса не менее двух третей из 193 стран-членов ООН.