Предупреждение о поездках в Эфиопию распространено на всю территорию страны

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5 ноября министерство иностранных дел РК распространило предупреждение о поездках в Эфиопию третьего уровня на всю территорию страны из-за эскалации вооружённого конфликта. Третий уровень означает рекомендацию отменить запланированную поездку, а тем, кто уже находится в стране, как можно скорее покинуть её и переехать в безопасное место. Ранее предупреждение третьего уровня действовало в регионах Эфиопии, граничащих с Суданом, Южным Суданом, Эритреей и Кенией, а остальная часть африканской страны находилась под действием специальных рекомендаций против зарубежных поездок из-за пандемии COVID-19. Ранее на этой неделе правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение из-за того, что силы леворадикального Народного фронта освобождения Тыграя продвинулись к столице Эфиопии Аддис-Абебе.