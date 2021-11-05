Премьер-министр РК вновь высказался против субсидий всем жителям страны

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Ким Бу Гём подтвердил несогласие с предложением кандидата в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна ещё раз выплатить субсидии на преодоление последствий COVID-19 всем жителям страны. Выступая 5 ноября на заседании парламентского бюджетного комитета, он сказал, что государство потратило много средств на предыдущие выплаты, а сейчас речь идёт об использовании «драгоценных налоговых поступлений от жителей страны». Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мён призвал выплатить дополнительно от 300 до 500 тыс. вон (250-425 долларов) на человека, использовав дополнительные налоговые поступления. По его мнению, сумма ранее оказанной помощи слишком мала, учитывая ВВП страны. 3 ноября в интервью CBS премьер-министр сказал, что неотложной задачей на данный момент является компенсация самозанятым и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии, а для универсальных выплат у правительства «нет достаточных возможностей». Учитывая, что население РК составляет 51 млн 300 тыс. человек, на дополнительные выплаты потребуются как минимум 15 трлн вон (12,5 млрд долларов).