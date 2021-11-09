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РК закупила в Австралии 27 тыс. литров водного раствора мочевины и во Вьетнаме 200 тонн мочевины. Водный раствор мочевины - ключевой материал, используемый в дизельных транспортных средствах для сокращения выбросов. Об этом сообщили 8 ноября в министерстве планирования и финансов. Дефицит присадки, снижающей концентрацию вредных веществ, возник из того, что Китай в октябре сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая мочевину, из-за энергетического кризиса. Между тем, за счёт поставок из Китая РК удовлетворяла 97,6% своих потребностей в водном растворе мочевины. В 2013 году его производство в РК прекратилось, поскольку импорт оказался дешевле. Между тем, в стране насчитываются порядка 10 млн дизельных автомобилей, что составляет около 38% автомобильного парка страны. На 4 млн дизельных автомобилей, включая 2 млн грузовиков, должно быть установлено оборудование, требующее использования раствора карбамида для сокращения выбросов в соответствии с правилами, принятыми в РК в 2015 году. Возможная нехватка водного раствора мочевины может вызвать сбои в логистике. У автомобилей специального назначения – полицейских, пожарных и скорой помощи - есть трёхмесячные запасы материалов. Планируется рассмотреть вопрос об использовании в транспортных средствах водного раствора промышленной мочевины. Чтобы предотвратить попытки манипулирования рынком, правительство планирует запретить чрезмерное накопление материала и продажу по более высокой цене.