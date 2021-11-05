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В Корее

Впервые за шесть дней в РК менее двух тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2021-11-08 10:41:14Update: 2021-11-08 10:42:08

Впервые за шесть дней в РК менее двух тысяч новых случаев COVID-19

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 ноября в стране зарегистрированы 1.760 новых случаев COVID-19. Их число впервые за последние шесть дней оказалось менее двух тысяч, однако медики объясняют это сокращением числа тестирований на вирус в выходные дни и ожидают дальнейшего роста заболеваемости из-за смягчения правил социального дистанцирования. Среднесуточное число заболевших более четырёх месяцев превышает тысячу. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 7 ноября на его долю пришлись 75,8% новых случаев инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии - 381.694 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 13 человек. Общее число умерших – 2.980 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,1% населения страны, 75,9% населения вакцинированы полностью. 
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