РК расширит контакты с США на высоком уровне по поставкам полупроводников

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Правительство РК расширит контакты с США на высоком уровне с целью укрепления партнёрства в обеспечении стабильных цепочек поставок полупроводников. Об этом было объявлено на экономическом совещании, состоявшемся в Сеуле 7 ноября под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. Совещание состоялось за один день до крайнего срока, к которому правительство США попросило крупных производителей полупроводников предоставить информацию для решения проблемы их глобального дефицита. В конце сентября министерство торговли США обратилось к мировым производителям полупроводников с просьбой предоставить к 8 ноября информацию о цепочках поставок, включая данные о запасах и клиентах. Это вызвало опасения по поводу утечки коммерческой тайны. Крупнейшие южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK hynix пока не представили данные США.