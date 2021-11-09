Для решения проблемы дефицита водного раствора мочевины будут использованы военные запасы

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Правительство РК рассматривает возможность использования военных запасов водного раствора мочевины, ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах для сокращения выбросов вредных веществ, для покрытия дефицита. Военные и гражданские организации обсуждают возможности решения проблемы из-за опасений, что длительная нехватка водного раствора мочевины может вызвать серьёзные сбои в логистической отрасли страны. По данным источника в правительстве, рассматривается возможность использования до 200 тонн или 200 тыс. литров мочевины из военных запасов - примерно в 10 раз больше, чем количество, которое закуплено в Австралии. По словам представителя министерства обороны Пу Сын Чхана, использование военных резервов не подорвёт обороноспособность страны. «Рассматривается вариант временного предоставления жидкости в таком объёме, чтобы оставшихся запасов хватило для поддержания дизельной военной техники в боевой готовности»,- подчеркнул Пу Сын Чхан. По соображениям безопасности он не предоставил информации о запасах, имеющихся у военных. Между тем, эксперты оценивают потребность страны в водном растворе мочевины в 20 тыс. тонн в месяц. Представитель минобороны подтвердил возможность использования военно-транспортных самолётов для доставки 20 тыс. литров водного раствора мочевины, закупленных в Австралии. Полицейское управление РК дало указание подразделениям по всей стране свести к минимуму использование дизельных транспортных средств, чтобы справиться с усугубляющимся кризисом. При этом всем полицейским подразделениям приказано обеспечить постоянную готовность дизельных автомобилей, которые используются службой экстренного реагирования 112, дорожной полицией и следственными группами по уголовным делам, хотя использование бензина и экологически чистых автомобилей должно быть приоритетным.