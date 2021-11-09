Коэффициент воспроизводства вируса COVID-19 вырос до 1,2

Photo : YONHAP News

Коэффициент воспроизводства вируса COVID-19, то есть, число людей, которых может заразить один заболевший, составил на прошлой неделе 1,2, что усложняет усилия по борьбе с инфекцией. Об этом сообщил 8 ноября на совещании в правительстве представитель министерства административного управления и безопасности Ли Сын У, добавив, что это самый высокий показатель с середины июля. Число, равное единице или больше, означает, что вирус распространяется. Среднесуточное количество заболевших составило на прошлой неделе 2.133 человека, что является максимальным показателем с пятой недели сентября. Впервые за пять недель показатель превысил отметку в две тысячи. На прошлой неделе среднесуточное количество тяжелобольных пациентов составило 365 человек, что на 9,6 человека больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточная смертность составила 18 человек, большинство из них старше 60 лет. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,1% населения страны, 75,9% населения вакцинированы полностью. За сутки 7 ноября в стране зарегистрированы 1.760 новых случаев COVID-19. Их число впервые за последние шесть дней оказалось менее двух тысяч, однако медики объясняют это сокращением числа тестирований на вирус в выходные дни и ожидают дальнейшего роста заболеваемости из-за смягчения правил социального дистанцирования. Среднесуточное число заболевших более четырёх месяцев превышает тысячу. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране.