В РК введено наказание за незаконную торговлю водным раствором мочевины

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Незаконные торговцы водным раствором мочевины могут быть приговорены к лишению свободы на срок до трёх лет или штрафу в размере до 100 млн вон (84 тыс. долларов). Данная мера введена 8 ноября в условиях острого дефицита материала, используемого в дизельных транспортных средствах для сокращения выбросов вредных веществ. Для контроля за соблюдением правил торговли образован межведомственный орган в составе 108 представителей 31 государственного учреждения. Дефицит возник после того, как Китай в октябре сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая карбамид, из-за энергетического кризиса, вызванного нехваткой угля. РК на 97,6% удовлетворяла свои потребности в водном растворе мочевины за счёт поставок из Китая. Власти предупредили, что торговцы данным материалом могут понести наказание, если его запасы на складе превысят 10% по сравнению со средним показателем того же месяца прошлого года. Контрольная группа намерена проинспектировать более 10 тыс. торговых компаний по всей стране.