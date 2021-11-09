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Политика

Представители стран АТЭС обсудили подготовку к очередному саммиту

Write: 2021-11-08 15:54:54Update: 2021-11-08 16:13:41

Представители стран АТЭС обсудили подготовку к очередному саммиту

Photo : YONHAP News

Представители внешнеполитических ведомств стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и их партнёров по диалогу обсудили 8 ноября в формате видеоконференции повестку предстоящего саммита. РК представлял заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Ли Сон Хо. Участники совещания обсудили план действий, которые направлены на укрепление торговли и инвестиций, обеспечение устойчивого и инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2040 году. Саммит АТЭС состоится 12 ноября в формате видеоконференции под председательством премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Руководители 21 государства-члена АТЭС, министры и высокопоставленные должностные лица обсудят экономическую и торговую политику, направленную на преодоление последствий пандемии COVID-19 и обеспечение устойчивого роста. 
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