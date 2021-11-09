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РК и Сингапур заключат в этом году соглашение о цифровой торговле в целях активизации торгово-экономических связей. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 8 ноября в Сеуле встречи представителя РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и второго министра торговли и промышленности Сингапура Тан Се Ленга. Стороны договорились ускорить подготовительные переговоры, которые идут с июля прошлого года и находятся на завершающей стадии,- говорится в сообщении министерства. В соглашении должны быть правила для цифровых транзакций, что позволит лучше защитить потребителей в процессе онлайн-торговли. Это будет первое для РК торговое соглашение такого рода. Сингапур является 12-м крупнейшим торговым партнёром РК и имеет аналогичный уровень цифровизации.