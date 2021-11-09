Госдепартамент: У РК и США единое мнение о денуклеаризации Корейского полуострова

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РК и США согласны с необходимостью денуклеаризации Корейского полуострова с помощью дипломатии. Об этом заявил 8 ноября на брифинге в Вашингтоне представитель госдепартамента США Нед Прайс. Он назвал достижение денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии «лучшим и наиболее эффективным курсом». Нед Прайс отказался отвечать на вопрос о том, будет ли обсуждаться официальное объявление об окончании Корейской войны в ходе предстоящего визита в Сеул помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Визит начнётся 10 ноября. «Мы продолжим стремиться к взаимодействию с КНДР в рамках того, что мы называем выверенным и практическим подходом, чтобы добиться ощутимого прогресса, который повысит безопасность не только США, но и наших союзников», - сказал Прайс. Он охарактеризовал южнокорейско-американские отношения как «широкие и глубокие».