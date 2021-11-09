РК и США обсудят цепочки поставок полупроводников и тарифы на сталь

Photo : YONHAP News

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук отправился 9 ноября с визитом в США, где обсудит цепочки поставок полупроводников, тарифы на сталь и другие нерешённые вопросы. Как сообщили в министерстве, в программе визита переговоры с министром торговли США Джиной Раймондо и министром энергетики Дженнифер Гранхольм, представителями американского правительства и отраслевыми экспертами по вопросам укрепления экономического партнёрства. Переговоры пройдут сразу после крайнего срока 8 ноября, к которому США попросили крупных производителей полупроводников и автомобилей поделиться деловой информацией, чтобы помочь решить проблему глобальной нехватки полупроводников. Два ведущих южнокорейских производителя Samsung Electronics и SK hynix отправили в США соответствующую информацию, кроме «некоторых конфиденциальных данных» о своих клиентах. Тарифы на сталь являются ещё одной важной проблемой после торговой сделки между США и Евросоюзом. Призыв к отмене 25-процентного американского тарифа на импорт стали из ЕС и 10-процентного тарифа на алюминий вызвал опасения по поводу негативного воздействия на экспорт из РК.