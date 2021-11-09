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Экономика

Samsung Electronics и SK hynix поделились с США деловой информацией

Write: 2021-11-09 10:03:11Update: 2021-11-09 18:22:36

Photo : YONHAP News

9 ноября крупнейшие южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK hynix предоставили американской стороне информацию о своих предприятиях по производству полупроводников. Однако они не раскрыли некоторые ключевые данные о клиентах, которые считаются коммерческой тайной. Ранее США попросили крупных производителей полупроводников и автомобилей «добровольно» поделиться деловой информацией, чтобы помочь решить проблему глобальной нехватки полупроводников. Обе южнокорейские компании заявили, что они минимизировали предоставление конфиденциальной информации о клиентах, продажах и запасах после подробных консультаций с соответствующими подразделениями. Samsung Electronics и SK hynix доминируют на мировом рынке полупроводников с совокупной долей более 70%. На прошлой неделе  Сеул и Вашингтон решили создать новый канал диалога на уровне директоров департаментов отраслевых министерств для регулярного обсуждения вопросов поставок полупроводников. Кроме того, 9 ноября министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук отправился с визитом в США, где обсудит цепочки поставок полупроводников. Как сообщили в министерстве, в программе визита переговоры с министром торговли США Джиной Раймондо и министром энергетики Дженнифер Гранхольм, представителями американского правительства и отраслевыми экспертами по вопросам укрепления экономического партнёрства. Переговоры пройдут сразу после крайнего срока 8 ноября, к которому США попросили крупных производителей полупроводников и автомобилей поделиться деловой информацией. 
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