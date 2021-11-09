РК и Чили договорились сотрудничать в области водородной энергетики

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РК и Чили подписали 9 ноября в Сеуле меморандум о взаимопонимании по вопросам расширения сотрудничества в секторе низкоуглеродного водорода. Подписи под документом поставили заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Ки Ён и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Чили Хуан Карлос Джобет. Соглашение предусматривает обмен технологиями производства, хранения, транспортировки и использования чистого водорода. Стороны пообещали совместными усилиями создать дополнительные возможности для бизнеса в смежных областях. Ожидается, что сочетание технологий и опыта РК и возобновляемых источников энергии Чили поможет создать экономичную сеть поставок водорода и расширить рынки торговли низкоуглеродным водородом,- говорится в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики РК. Сеул реализует политику перехода на энергоносители, основанную на водороде, альтернативе ископаемому топливу, в соответствии с целью южнокорейского правительства достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Чили взяла на себя обязательство стать ведущим поставщиком чистой энергии на основе своих обширных возобновляемых источников энергии.