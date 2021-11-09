В РК второй день менее двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 ноября в стране зарегистрированы 1.715 новых случаев COVID-19. Менее двух тысяч инфицированных фиксируются два дня подряд, однако медики объясняют это сокращением числа тестирований на вирус в выходные дни и ожидают дальнейшего роста заболеваемости из-за смягчения правил социального дистанцирования. Среднесуточное число заболевших более четырёх месяцев, с 7 июля, превышает тысячу человек. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 8 ноября на его долю пришлись 75% новых случаев инфекции. Общее число заражённых с начала пандемии – 383.407 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 18 человек. Общее число умерших – 2.998 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,3% населения страны, 76,2% населения вакцинированы полностью.