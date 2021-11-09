Опрос KBS: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 5 по 7 ноября агентством Hankook Research по заказу телерадиокомпании KBS. За Юн Сок Ёля готовы проголосовать 34,6% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна – 28,6%. Разница в 6% превышает пределы возможной погрешности при обработке данных¸ которая составляет ±3,1%. Уровень достоверности – 95%. На третьем месте по популярности Ан Чхоль Су из оппозиционной Народной партии - 4,8%. Далее следуют Сим Сан Чжон из Партии справедливости - 4,4% и независимый кандидат Ким Дон Ён – 0,5%. 31,7% респондентов сказали, что до выборов, которые состоятся 9 марта будущего года, они могут изменить своё мнение. На вопрос о том, какими факторами они руководствуются при выборе кандидатов, более 85% опрошенных назвали опыт и компетентность, а 78,8% - предвыборные обещания. С подробными результатами опроса можно ознакомиться на сайте KBS.